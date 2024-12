Varazze (Savona) – Il furioso incendio divampato nella notte in frazione Alpicella, nell’area limitrofa a località Ceresa, si sta pericolosamente avvicinando alle zone abitate e dopo l’evacuazione precauzionale di due case scatta il pre allarme per altre zone.

Anche a causa del forte vento delle ultime ore, che ha reso più complicate le operazioni di spegnimento, la sala operativa della Protezione Civile della Liguria ha emesso un pre allarme per incendio di interfaccia, data la prossimità delle fiamme alla zona abitata. Per questo motivo, due abitazioni sono state precauzionalmente evacuate.

Sul posto operano un canadair, i Vigili del Fuoco e 5 volontari AIB di Varazze. La Protezione Civile regionale è in costante contatto con il territorio e con il sindaco di Varazze per monitorare l’evolversi della situazione

