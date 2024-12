Genova – Tornano le segnalazioni di passeggiate di famigliole di cinghiali e tornano i messaggi di allerta della polizia locale per avvisare automobilisti e motociclisti che rischiano di fare pericolosi “incontri” lungo le strade cittadine.

L’intervento della notte riguarda via Piacenza e la zona di Molassana, in Val Bisagno.

La segnalazione è scattata intorno alle 2,30 quando alcuni automobilisti hanno notato la famiglia di cinghiali a spasso per via Piacenza.

Gli stessi animali sono stati poi segnalati a passeggio nelle vie della zona e mentre scattava l’allerta con il messaggio, la polizia locale inviava una pattuglia a controllare e a garantire la sicurezza dei passanti.

La presenza dei cinghiali era “calata” nei primi giorni di dicembre, con circa due settimane senza avvisi di allerta ma ora torna ad essere più intensa.

(Foto di Archivio)