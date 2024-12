Masone (Genova) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Franca Caruzzo, l’insegnante di scuola di 65 anni scomparsa da casa il 15 dicembre scorso, a Masone, e ritrovata morta ad Ovada, nell’alessandrino.

Le indagini sul decesso sono necessarie per stabilire cosa sia accaduto all’insegnante che era scomparsa misteriosamente dalla sua abitazione, lasciando solo il gatto Romeo, cui era molto affezionata e senza dare istruzioni sulle sue cure ai vicini di casa, come era solita fare quando costretta ad allontanarsi per qualche giorno.

Il corpo senza vita della donna è stato trovato dopo giorni e giorni di ricerche che si erano concentrate proprio nella zona di Ovada poiché un conoscente aveva dichiarato di averla vista alla stazione della cittadina piemontese e la segnalazione era stata giudicata attendibile e precisa.

Cosa abbia fatto Franca Caruzzo nelle ore successive all’ultimo avvistamento resta il giallo da scoprire anche per escludere che la sua morte sia stata causata e non “cercata” come da ipotesi investigative.

Il corpo della donna è stato trovato in una zona poco frequentata vicino al greto del torrente Orba che attraversa la cittadina.

La donna aveva ancora con sè il telefono cellulare che risultava spento nei giorni delle ricerche e l’analisi dei dati dell’apparecchio potrebbe rivelare particolari utili alle indagini o custodire uno o più messaggi che potrebbero far luce su una morte ancora misteriosa.

Le prime verifiche medico legali fatte sul corpo al momento del ritrovamento, escluderebbero segni di violenza o di ferite inflitte da terze persone.

Del caso della scomparsa dell’insegnante di Masone si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto su Rai Tre



