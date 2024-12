Genova – Il vento forte che ha interessato la città nelle ultime ore ha causato molti danni e numerosi interventi dei vigili del fuoco per “sistemare” le cose.

Interventi per alberi caduti in via Angelo Carrara a Quarto e in via Acquarone a Castelletto ma il vento forte ha danneggiato anche un semaforo in corso Europa e i tecnici sono intervenuti per ripristinare la sicurezza e la viabilità.

Vigili del fuoco al lavoro anche in via Puccini, a Sestri Ponente, dove le raffiche ad oltre 100 km/h hanno strappato cartelloni pubblicitari e insegne, lanciandole in alcuni casi sino in strada.

Fortunatamente no si sono registrati incidenti e feriti ma solo danni, talvolta anche ingenti per tegole strappate dal vento sui tetti o oggetti scaraventati a terra e distrutti.

A Nervi, nella serata di ieri, è crollata parte delle impalcature realizzate per la ristrutturazione di una grossa villa e la strada per Sant’Ilario è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco.

Resta in vigore anche per oggi il divieto di accesso a moto e scooter per la strada Sopraelevata e restano chiusi Cimiteri e Parchi pubblici per effetto dell’allerta burrasca diramata ieri da Arpal.

Possibili disagi anche per le Autostrade, specie in uscita dalle gallerie e lungo i viadotti.

La polizia stradale invita alla massima prudenza alla guida.