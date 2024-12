Genova – Ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato dopo aver urtato alcune auto in sosta. Paura questa mattina, di venerdì 27 dicembre, prima dell’alba, per l’incidente che ha visto coinvolto un mezzo per la raccolta della spazzatura in via Quinto, nell’omonimo quartiere del levante genovese.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 5, il conducente del mezzo ne ha perso il controllo e dopo impatto con alcune auto posteggiate il veicolo si è ribaltato su un fianco.

Fortunatamente nessuna ferita grave per il dipendente Amiu che è uscito da solo dal mezzo ma i danni sono ingenti, soprattutto alle auto parcheggiate a lato strada.

In corso la ricostruzione dell’incidente da parte della polizia locale giunta sul posto.