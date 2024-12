Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, nell’incendio divampato in un cantiere edile per la ristrutturazione di un edificio di via Giotto, nel quartiere di Sestri Ponente.

I residenti della zona sono stati svegliati di soprassalto dal forte odore di bruciato ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto le squadre dei vigili del fuoco.

All’arrivo dei pompieri una parte del cantiere che ospitava il materiale per i lavori, in particolare pannelli in lana di roccia e per la coibentazione, stavano bruciando emettendo un denso fumo nero.

Dopo essersi assicurati che non ci fossero persone nel cantiere sono iniziate le operazioni di spegnimento e poi di bonifica.

In corso le indagini per accertare l’origine delle fiamme che potrebbero essere dolose.

Ingenti i danni ma non si registrano feriti.