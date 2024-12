Genova – Le campagne di fake news e allarmismo in atto da settimane contro i Lupi potrebbero aver fatto una vittima anche all’Acquasanta, nell’immediato entroterra di Voltri, dove un giovane lupo è stato trovato morente a lato della strada. Inizialmente si era pensato ad un investimento ma l’assenza di fratture e la copiosa perdita di sangue dalla bocca e dall’intestino ha insospettito i veterinari del Cras dell’Enpa dove l’animale è giunto ormai morto.

“La presenza di sangue in bocca, nelle orecchie e nell’ano ci ha fatto pensare a un possibile avvelenamento da rodenticida, che potrebbe aver reso il lupo meno reattivo e dunque più a rischio di impatto col veicolo. Vista la complessità del quadro clinico, abbiamo richiesto un’indagine tossicologica”.

La verifica medico legale accerterà se l’animale sia stato avvelenato con esche a base di veleno per topi. Sostanze chimiche che uccidono gli animali (anche cani e gatti che dovessero cibarsene) provocando terribili emorragie che uccidono anche in diversi giorni o settimane tra atroci sofferenze.

Purtroppo non è il primo esemplare di questa specie che viene portato in condizioni ormai disperate al centro per il recupero degli animali selvatici gestito da Enpa.

Quest’anno sono stati diversi e le campagne di odio e di fake news che circolano sui social ma anche su Media che dovrebbero controllare le informazioni che pubblicano, non aiutano ed anzi soffiano sul fuoco di ignoranza e credulità che dipingono il Lupo come un animale feroce, pronto ad attaccare cani e gatti indifesi e magari anche bambini o chi si avventura nei boschi.

Favole per chi non conosce la realtà messe in giro ad arte da chi ai Lupi vorrebbe sparare e dichiarare guerra per interessi più o meno evidenti.

“Ci teniamo sempre a ricordare – scrive Enpa Genova – come questo predatore sia utile all’equilibrio naturale dell’ecosistema, le popolazioni di lupo sono regolate dall’abbondanza di prede e a loro volta le tengono sotto controllo. Lo scarso controllo sul territorio purtroppo non tutela la natura, il bracconaggio è già causa di notevoli danni, quindi perchè questo odio atavico per il lupo? La disinformazione sui social, inoltre, confonde spesso le idee e crea falsi allarmismi”.

Recentemente un gruppo di associazioni territoriali e nazionali ha dato vita al Coordinamento e Tutela del lupo, con l’obiettivo di salvaguardare questa specie e sensibilizzare sulla sua importanza ecosistemica. Tra i membri ci sono ENPA, AIGAE, Io non ho paura del lupo, LAV, Nuova Lara, OIPA, WWF Salento e tante guardie zoofile.

Enpa si augura che questo sia di ispirazione per altre regioni.

