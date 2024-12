Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni della donna travolta da un’auto all’attraversamento pedonale di via Piacenza, poco lontano dal ponte Guglielmetti. La donna è stata urtata da un’auto che l’ha sbalzata a terra causando diverse ferite.

Subito soccorsa dai passanti, la persona ferita è stata medicata dal personale dell’automedica inviata sul posto dal 118 e poi trasferita in ospedale per le cure del caso.

Divampano le polemiche per l’episodio che arriva a circa una settimana dal grave investimento avvenuto sempre nello stesso punto, ai danni di una pensionata di 84 anni.

L’anziana era stata colpita da una prima auto e gettata a terra proprio al passaggio di una seconda vettura che l’ha investita una seconda volta.

Le proteste riguardano la velocità delle auto di passaggio ma anche la scarsa visibilità delle strisce pedonali e l’assenza di un semaforo che regoli l’attraversamento.

Un punto tristemente noto anche agli automobilisti della zona a causa della scarsa illuminazione e perché unico passaggio per la viabilità per chi dalla sponda del Bisagno vuole passare sull’altra, con un semaforo che consente il passaggio di tre/quattro vetture per volta e con la presenza in zona di supermercati e negozi ad altissima affluenza.

Polemiche anche per la presenza di numerosi autovelox sulla viabilità ad alto traffico mentre i controlli sul lato di via Piacenza sarebbero decisamente meno frequenti.

