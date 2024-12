Savona – Resta transennata in attesa di nuove verifiche tecniche la zona di piazza del Brandale dove ieri pomeriggio, sabato 28 dicembre, un grosso pezzo di muratura si è staccato dalla Torre del Guarnero per precipitare a terra, molto vicino ad un passante.

I vigili del fuoco sono intervenuti per una prima valutazione e per rimuovere altro materiale che si era distaccato e poteva cadere con gravissime conseguenze in caso di persone colpite ma sarà una perizia dei tecnici del Comune a valutare eventuali interventi che, molto probabilmente sarebbero non solo necessari ma fondamentali per la conservazione del monumento e per la sicurezza dei Cittadini.

Nel frattempo la zona attorno alla torre resta transennata.