Genova – Le telecamere di sorveglianza del semaforo “intelligente” di via Bertuccioni, a Marassi, sono state divelte nella notte di Capodanno. La scoperta è stata fatta in mattinata ma solo con la pubblicazione delle foto sui social è diventato di dominio pubblico quello che potrebbe essere un “gesto volontario”, per protestare contro la valanga di sanzioni prodotte in pochi mesi di vita, o un “danno collaterale” legato alla notte di follia seguita al Capodanno, con fuochi artificiali e “sparate” da record nonostante appelli e divieti.

Le due telecamere che inquadrano e riprendono chi passa con il rosso, ma anche chi resta intrappolato nell’ingorgo quotidiano dell’incrocio – secondo alcuni un “multificio”, penzolano inermi dal palo su cui erano fissate.

Improbabile che si tratti di un guasto doppio fortuito ed è invece assai più probabile che qualcuno abbia causato il distacco. Rappresaglia o colpo da fuoco d’artificio non è ancora dato sapere ma nel quartiere la notizia è stata presa con un fiume di commenti positivi e di ringraziamenti all’eventuale “anonimo” che ha colpito vendicando gli automobilisti e i motociclisti che ogni giorno vengono sanzionati dall’apparecchio.

Tra loro tanti automobilisti indisciplinati ma, soprattutto, vittime innocenti di situazioni che andrebbero sanate come chi impegna l’incrocio con il verde ma non riesce ad uscirne per il traffico o, ancora, chi si sposta per lasciare passare le ambulanze e viene comunque multato come se fosse passato con il rosso in una situazione normale.

Si moltiplicano le segnalazioni di irregolarità di questo tipo, con impossibilità di avere la registrazione del filmato prima e dopo la sanzione – che fornirebbe le prove necessarie a difendersi in giudizio e le segnalazioni di chi sostiene che, ad operare sui filmati, non sarebbero agenti della polizia locale ma operatori di aziende varie, difficilmente equiparabili a chi indossa la divisa ed ha effettuato un percorso che lo rende a tutti gli effetti abilitato a sanzionare.

Foto da Instagram