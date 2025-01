Flussi di aria umida proveniente da Sud aumentano di intensità, con forti correnti di Libeccio che soffieranno sul Mar Ligure, portando piogge e mareggiate sul settore centro-orientale.

Condizioni meteo che dovrebbero restare sino al fine settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 2 Gennaio 2025

Inizialmente cieli sereni o poco nuvolosi a ponente, con velature diffuse da metà mattinata e per tutto l’arco della giornata.

Ancora rovesci localmente moderati tra il Genovese e lo Spezzino già dalla notte, dapprima sia sul settore costiero che nell’interno ma in graduale spostamento verso l’interno conseguentemente all’aumento della ventilazione di Libeccio.

Venti di Libeccio in graduale intensificazione nel corso della giornata, con raffiche localmente a carattere di burrasca sul Mar Ligure (vedi “Avvisi”).

Mare inizialmente tra poco mosso e mosso, in aumento nel corso della giornata specialmente sul centro-levante, dove in serata sarà diffusamente agitato.

Temperature generalmente stazionarie, in calo le minime sul ponente costiero.

Costa: Min: +7°C/+12°C – Max: +12°C/+15°C

Interno: Min: -1°C/+7°C – Max: +5°C/+13°C