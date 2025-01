Genova – Ennesimo incendio di autovetture con i vigili del fuoco impegnati, nella notte, a spegnere l’incendio divampato intorno all’una e 30 in via San Remo, nel quartiere di Pra’.

A dare l’allarme i residenti che si sono risvegliati con forti rumori ed un forte odrore di bruciato ed aprendo le finestre hanno visto le vetture avvolte dalle fiamme.

Le chiamate al numero di emergenza 112 hanno fatto scattare l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme evitando che altri mezzi posteggiati venissero coinvolti nel rogo.

Molti i danni e tanta paura ma fortunatamente non si registrano feriti.

In corso le indagini per risalire all’origine delle fiamme che potrebbe essere dolosa.

Foto di Archivio