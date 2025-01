Bordighera (Imperia) – Si è consegnato ai carabinieri ammettendo le proprie responsabilità l’autore della violenta aggressione, nella notte di Capodanno, ai danni del titolare del locale Night & Day di via Roma, Andrea Oliva, 48 anni.

Si tratterebbe di un cittadino albanese che ora risponderà dei reati per i quali si indaga a seguito dell’episodio avvenuto intorno alle 5 del mattino.

Secondo le prime ricostruzioni i due avrebbero iniziato una violenta lite dopo una serie di apprezzamenti nei confronti della fidanzata di Oliva.

Dalle parole si sarebbe passati ai fatti e l’aggressore avrebbe colpito con una serie di pugni al volto il titolare del locale che, perdendo l’equilibrio, sarebbe caduto colpendo con la testa un tavolo o il marciapiede, perdendo i sensi.

I presenti hanno chiamato il 118 mentre l’aggressore si allontanava.

Oliva è stato stabilizzato e trasferito in ospedale con una probabile emorragia interna e per questo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa.

L’uomo resta in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione e i medici mantengono la prognosi riservata.