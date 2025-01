Genova – E’ scattato ieri sera alle ore 21:00 e proseguirà fino alle 23:59 di lunedì 6 gennaio lo stop alla circolazione ferroviaria tra Genova e Savona, nello specifico nel tratto compreso tra la stazione di Sestri Ponente e quella di Cogoleto, a causa di lavori infrastrutturali sulla linea.

La regione è di fatto tagliata in due, con convogli regionali, Intercity e treni ad Alta Velocità che possono subire cancellazioni e variazioni o limitazioni di percorso. Attivi i servizi di bus sostitutivi tra Genova e Savona.

I disagi, fortunatamente limitati grazie alla chiusura delle scuole per le vacanze natalizie, proseguiranno però anche dopo il 6 gennaio. Un nuovo stop, infatti, è previsto per il weekend del 11 e 12: in questo caso, la circolazione nel tratto interessato sarà sospesa a partire dalle ore 21:00 di venerdì 10 fino alle ore 23:59 di domenica 12 gennaio.