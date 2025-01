Albisola Superiore (Savona) – Chi passa per la frazione “La Pace” l’ha già notata e da giorni la strana installazione è al centro di un passa parola di curiosi che vorrevvero saperne di pù e così, sui social, si scopre che il simbolo della Pace che fa bella mostra di sè sopra la strada, a circa 20 metri di altezza, adeguatamente illuminata anche di notte, è una installazione, un’opera d’arte creata dall’artista tedesca Leo Schee e che si tratta di un messaggio di Pace diretto a tutti colo che possono osservarla percorrendo la strada statale.

L’opera è stata realizzata in legno lavorato a mano senza ausilio di attrezzatura elettrica. Ha un diametro di circa 260 cm, composta da molte unità assemblate tra loro per un peso di circa 80kg. Anche le tonalità scelte per la colorazione sono simbolo di opposizione non violenta alle guerre e di umanità.

La curiosa installazione sta suscitando grande interesse e curiosità sui social dove colori e forma stanno creando una valanga di commenti incuriositi.