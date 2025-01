Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni dell’operaio ferito questo pomeriggio, in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona del Porto Antico. L’uomo, un operaio edile di 33 anni è precipitato da un’altezza di diversi metri mentre lavorava su una piattaforma mobile, ed è caduto pesantemente a terra riportando diverse gravi lesioni.

L’incidente è avvenuto a Ponte Morosini, alla Darsena e l’uomo è stato subito soccorso dai passanti e poi dal personale sanitario del 118 che lo ha stabilizzato e lo ha trasferito in codice rosso all’ospedale.

Sul posto anche le forze dell’ordine e il personale della Asl3 e dell’ispettorato del Lavoro per valutare se tutte le misure di sicurezza fossero state adottate e l’esatta dinamica dell’incidente.

Si tratta dell’ennesimo grave incidente sul lavoro e i sindacati continuano a chiedere più controlli e più formazione per i lavoratori impiegati per lavori pericolosi o che possono nascondere dei gravi rischi per la salute.