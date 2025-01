Genova – Un tuffo in mare decisamente “fuori stagione” quello del Cimento Invernale organizzato oggi sulla spiaggia di Boccadasse. Un bagno nell’acqua ormai fredda e con temperature esterne di poco superiori per raccogliere fondi in favore della Croce Bianca Genovese. Una trentina i partecipanti della terza edizione di questo cimento invernale di Boccadasse con molti coraggiosi che hanno sfidato le acque ma soprattutto il gelido vento del nord che congelava anche i più coraggiosi.

Il Cimento è stato organizzato dal Rotary Club Genova San Giorgio, presieduto da Lucia Aliverti e dall’ Inner Wheel Genova Sud Ovest, presieduto da Daniela Anna D’Errigo . All’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Municipio Medio Levante con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Croce Bianca Genovese, ha presenziato anche il Presidente della Regione Marco Bucci.

Un ruolo di primo piano nell’organizzazione è stato ricoperto da Benedetto Gritta Tassorello, presidente incoming del Rotary Club Genova San Giorgio e vicepresidente della Croce Bianca Genovese e Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante che hanno contribuito in modo decisivo alla realizzazione dell’evento, unendo le forze delle diverse associazioni coinvolte per massimizzare l’impatto della raccolta fondi.

Nonostante la temperatura rigida di soli 7 gradi, oltre 30 partecipanti – definiti “only the brave” – hanno sfidato il freddo immergendosi nelle acque gelide del mare per sostenere la causa. Al termine del cimento, i coraggiosi nuotatori sono stati accolti con il calore del vin brûlé e della focaccia, un omaggio alla tradizione genovese e al senso di comunità che ha contraddistinto l’intera giornata.

Questo Cimento Invernale è la dimostrazione che il coraggio e la solidarietà possono fare la differenza.