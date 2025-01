Genova – Forti vibrazioni che fanno tremare i muri e gli oggetti appoggiati sui tavoli o sulle mensole, fessure che si aprono o si allargano nei muri dei palazzi più vecchi e la preoccupazione dei residenti che torna a crescere. E’ il bilancio della ripresa dei lavori nel cantiere per il ribaltamento a mare di Fincantieri che, dopo la pausa natalizia, è tornato ad utilizzare macchinari che scavano nella roccia e che, molto probabilmente, sono all’origine delle vibrazioni denunciate dalla popolazione.

Un fenomeno che preoccupa molto i residenti di Sestri ed in modo particolare quelli che hanno la casa più vicina alla zona dove avvengono gli scavi e le trivellazioni e che quindi subiscono più di altri le sollecitazioni.

Tornano a circolare i video che mostrano bicchieri e pentole che “tintinnano” ma anche rumori sinistri che provengono dai muri e, ancora, video che mostrano spaccature nei muri che prima non c’erano.

I residenti tornano a chiedere che i lavori vengano sospesi sino ad avvenuto chiarimento di quanto sta avvenendo ma, soprattutto, sino a quando non saranno censiti e documentati tutti i disagi denunciati e verificati – a spese di chi effettua le lavorazioni – i rischi potenziali.

Si chiede inoltre che vengano effettuate le perizie nelle case e degli appartamenti per poter documentare, laddove si verifichino, i danni alle case, con un percorso più veloce per i risarcimenti dei danni.

