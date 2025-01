Genova – Una assemblea pubblica sui disagi e sulle vibrazioni che scatenano le proteste dei residenti di Sestri Ponente. L’appuntamento è previsto per mercoledì 22 gennaio, alle 18, al teatro Verdi per la seconda assemblea pubblica, promossa dal Comune di Genova, sull’ampliamento del cantiere navale con particolare riferimento ai temi della vivibilità di Sestri Ponente, della sicurezza e dello stato dell’arte dei lavori.

Sarà anche presentato il percorso di progettazione partecipata per il futuro del quartiere. Interverranno: il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, il consigliere comunale delegato al Ribaltamento a mare del cantiere navale Lorenzo Pellerano, l’assessore alle Politiche sociali Enrico Costa, l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, il presidente del Municipio VI Medio Ponente Cristina Pozzi.

Alla riunione parteciperanno in massa Comitati e Cittadini che chiedono maggiore attenzione e risposte certe su disagi e danni causati dalle lavorazioni nel cantiere per il ribaltamento a mare di Fincantieri.