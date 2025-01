Tempo ancora stabile, in Liguria, con una fase di equilibrio tra l’alta pressione presente sull’Europa centro-settentrionale e la goccia fredda presente sul Mediterraneo che garantisce forti correnti in arrivo da Nord sulla nostra regione.

Condizioni di bel tempo e temperature invernali che si dovrebbe mantenere almeno sino a sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 16 Gennaio 2025

Al mattino cieli diffusamente velati; miglioramento nel pomeriggio con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento più compatto sul settore centrale interno. Sarà infine possibile qualche fiocco sparso sulle Alpi Liguri al confine con il Piemonte.

Venti dai quadranti settentrionali, generalmente moderato.

In nottata e al mattino rinforzo del Grecale a Levante, con raffiche loc. fino a burrasca (80-90 km/h) tra la Valle Sturla e la parte settentrionale della Val di Vara, in calo nel pomeriggio. Intensificazione delle correnti settentrionali anche a Ponente, con forti raffiche (loc. 60-70 km/h) tra il Genovesato di Ponente e l’Imperiese che perdureranno anche nel pomeriggio.

Mare stirato sotto costa a Levante, da poco mosso a mosso su settore centrale e a Ponente, molto mosso al largo.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo.

Costa: Min: +3°C/+9°C – Max: +9°C/+13°C

Interno: Min: -4°C/+3°C – Max: +2°C/+9° C