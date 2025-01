Pisa – E’ stato operato e sta già recuperando Gennaro Tutino, l’attaccante della Sampdoria recentemente caduto vittima di un brutto infortunio alla caviglia.

Tutino è stato operato a Pisa, nella clinica Casa di Cura San Rossore, da Giulia Favilli, medico chirurgo ed ortopedico di fama internazionale.

Le prime indiscrezioni parlano di intervento perfettamente riuscito e Tutino sarebbe già in convalescenza con uno speciale programma di fisioterapia per ripristinare in fretta lo stato di salute.

Con una tecnica mininvasiva è stata trattata la frattura verticale del malleolo mediale della caviglia sinistra ed è stata usata anche l’osteosintesi che permette un più rapido assorbimento del trauma.

Tutino sarebbe già stato dimesso e per lui inizia ora il percorso più complesso e delicato, ovvero quello che dovrebbe riportarlo nel più breve tempo possibile agli allenamenti e agli incontri.

L’attaccante della Samp verrà affiancato da un team di esperti, eccellenza del settore, che lo seguirà sotto diversi punti di vista, dall’alimentazione al recupero fisico e psicologico post trauma.

La notizia ha già destato l’entusiasmo dei tifosi, in ansia per l’esito dell’operazione che poteva avere un peso non di poco conto sulla stagione sportiva di Gennaro Tutino.

