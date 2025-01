Celle Ligure (Savona) – Risulta ancora in tilt l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia dopo l’incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti che si è verificato nel corso della prima mattinata odierna. Il sinistro stradale è avvenuto in un punto dove è obbligatorio effettuare un cambio di carreggiata e ha così avuto ripercussioni pesantissime in entrambe le direzioni.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Inoltre, sono arrivati anche i sanitari del 118: il bilancio è di una persona rimasta ferita, fortunatamente solo in maniera lieve tanto da rifiutare il trasporto in ospedale.

A circa tre ore dall’incidente, la situazione rimane ancora bloccata. Sono più di 15 i km totali di coda al momento presenti: 8km in direzione Genova, tra Savona e Celle Ligure, 8km in direzione Savona, tra Varazze e Albisola.