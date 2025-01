Albisola Superiore (Savona) – Ancora caos, code e disagi sulle autostrade della Liguria a causa di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia all’interno della galleria Rossello, nel territorio del comune di Albisola. Intorno alle 8,15 tre mezzi pesanti si sono scontrati per cause ancora da accertare, all’interno della galleria dove è presente uno scambio di carreggiata per un cantiere per la manutenzione.

Nell’impatto i veicoli hanno bloccato l’intero passaggio e l’autostrada è stata chiusa per i tempo dell’intervento di soccorso e per liberare la strada dai mezzi incidentati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia stradale.

Mentre i vigili del fuoco liberavano la carreggiata il personale sanitario ha soccorso una persona rimasta ferita.

Spostati i mezzi il traffico ha ripreso lentamente a scorrere ma in zona si registrano diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni.

Ancora durissime le proteste di automobilisti, pendolari e trasportatori che chiedono che i tratti autostradali interessati da manutenzione e lavori in cantiere vengano resi gratuiti per tutto il periodo dei lavori e che non sia necessario invece abbonarsi a servizi ed app che spesso non registrano correttamente i tempi di percorrenza.

notizia in aggiornamento

