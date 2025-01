Sanremo (Imperia)- Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del’uomo di 63 anni ritrovato senza vita, ieri sera, nel suo appartamento di corso degli Inglesi. A fare la macabra scoperta i vigili del fuoco entrati nell’appartamento su segnalazione della figlia dell’uomo che aveva allertato i soccorsi dicendo di non riuscire a mettersi in contatto con il padre chiamandolo al telefono e suonando alla porta.

I pompieri sono entrati nell’appartamento ed hanno trovato l’uomo ormai deceduto scoprendo così la tragedia.

Le forze dell’ordine hanno compiuto un primo sopralluogo che non avrebbe evidenziato segni di colluttazione o violenza e l’appartamento era chiuso dall’interno.

Il medico legale verificherà le cause del decesso con l’autopsia ma al momento l’ipotesi più probabile è un malore che non ha dato scampo all’uomo.