Genova – Oltre trecento bandiere con i colori arcobaleno e giovani in piazza, tra loro anche alcune famiglie, ieri sera, sabato 25 gennaio, per protestare contro l’aggressione omofoba ai danni di un ragazzo e per dire no alle intimidazioni e alle politiche omolesbotrasfobiche. I manifestanti si sono radunati pacificamente in piazza De Ferrari, sul lato del Teatro Carlo Felice ed hanno mostrato le loro bandiere e striscioni in un flash mob di solidarietà al giovane aggredito nel centro storico con pugni e calci e frasi omofobe e minacce.

Una protesta organizzata da Arcigay Genova, AGEDO Genova, Coordinamento Liguria Rainbow