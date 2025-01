Prosegue l’arrivo sulla Liguria di perturbazioni di origine atlantica, in un contesto di temperature miti e che determina un finale di gennaio dai connotati più autunnali che invernali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 26 Gennaio 2025

Tra la notte e le prime ore del mattino piogge che, in rapido avanzamento da ponente verso levante, andranno ad interessare l’intero territorio regionale, potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale.

Quota neve oltre i 1700-1800 metri su Appennino orientale ed Alpi Liguri.

In mattinata precipitazioni sui settori interni del centro-levante, non sono esclusi fenomeni di graupel associati. Invece, ampie schiarite interesseranno il ponente e, dalle ore centrali del giorno, anche il resto della regione.

Nel corso del pomeriggio persisteranno degli addensamenti, con residui piovaschi associati nelle prime ore, nelle aree interne del centro-levante, mentre altrove transito di velature in un contesto stabile.

Infine, in serata è atteso un nuovo e deciso generale incremento della copertura nuvolosa, con qualche piovasco sul settore centro-orientale.

Venti in mattinata moderati da nord sul settore centrale, da ovest/sud-ovest sugli estremi della regione e sul Golfo, su quest’ultimo saranno possibili raffiche fino a forte o di burrasca.

Dal pomeriggio ventilazione moderata di Libeccio su gran parte della regione, ad eccezione del savonese dove continuerà ad essere debole o moderata da nord, rinforzi fino a forti sul Golfo e sui versanti padani.

Mare tra mosso e molto mosso a ponente, molto mosso altrove.

Temperature minime in calo nelle zone interne e settore centrale, stabili altrove. Massime in aumento sui versanti padani, stazionarie altrimenti.

Sulla costa temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +12°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra 0°C/+9°C e massime tra +7°C/+13°C