Alassio (Savona) – Arrivano fortunatamente ottime notizie dai boschi intorno ad Alassio dove in queste ore sono andate avanti a lungo le ricerche del turista del quale si erano perse le tracce nella serata di ieri. L’ultimo contatto risaliva a dopo cena, quando l’uomo aveva parlato con altri compagni di viaggio dicendo loro di trovarsi in una zona collinare. L’uomo non si era presentato al luogo dove il gruppo si era dato appuntamento e così erano scattate le ricerche alle quali hanno partecipato i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la protezione civile.

Dopo diverse ore di ricerche e di apprensione, l’uomo è stato ritrovato intorno a mezzogiorno: era caduto in una scarpata. Nonostante qualche ferita, le sue condizioni non sono apparse gravi. In ogni caso, è stato soccorso dall’elicottero e trasportato in codice giallo, quello di media gravità, presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti.