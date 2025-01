Santa Margerita Ligure (Genova) – Prima edizione della “Portofino Marathon” e della marcia non agonistica “I due Castelli for Togo”, domenica 2 febbraio, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e non solo e con la possibilità di percorrere la strada panoramica che collega Rapallo con Portofino interamente sgombera dalle auto.

La Prefettura ha infatti disposto la sospensione temporanea della circolazione nei due sensi di marcia lungo la SP 227: fra Santa Margherita Ligure (Piazza Vittorio Veneto) e Portofino dalle ore 8:00 alle ore 14:45; fra Santa Margherita Ligure (Piazza Vittorio Veneto) e Rapallo dalle ore 8:15 alle ore 11:45 per il giorno 2 febbraio 2025.

Previsti anche alcuni divieti di sosta e fermata, deviazioni del traffico, interdizioni localizzate alla circolazione pedonale.

