Genova – Saranno celebrati oggi, sabato 1 febbraio, alle ore 10,30, presso la cappella dell’Ospedale San Martino, i funerali di Padre Mauro Brezzo, 86 anni, cappellano della struttura sanitaria e grande tifoso del Genoa.

Prevista la partecipazione delle rappresentanze della squadra rossoblu e dei vari gruppi della tifoseria ma anche delle tante persone che hanno potuto incontrare Padre Mauro durante la non facile attività di cappellano nell’ospedale.

Tantissime infatti le manifestazioni di cordoglio da parte di chi, ricoverato o in visita da parenti in gravi condizioni, ha ricevuto conforto nelle chiacchierate con Padre Mauro.

Un’attività che Mauro Brezzo ha voluto mantenere sino all’ultimo come una “missione”.

Lo saluteranno oggi anche i tifosi della sua squadra del cuore, una passione incontenibile che faceva di Padre Mauro un personaggio molto noto ed amato dentro e fuori lo stadio di Marassi.

