Genova – Non tutti sanno che la Casa dello Studente di corso Gastaldi nasconde un oscuro segreto nei suoi sotterranei, trasformati in sala delle torture dai soldati nazi-fascisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Costruita nel 1935 per volontà di Mussolini, al fine di educare i giovani agli ideali del fascismo, nell’ottobre del 1943 la Casa dello Studente divenne il comando della polizia tedesca, dal quale venivano coordinate tutte le azioni delle truppe naziste su Genova e sull’entroterra ligure.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, però, quella struttura non fu solamente il centro operativo della Gestapo, ma anche una vera e propria prigione per i partigiani e i resistenti al nazi-fascismo.

Nelle stanze segrete si trovano ancora i segni e le scritte dei tanti giovani, partigiani, soldati che non aderirono alla Repubblica di Salò ma anche tanti genovesi semplicemente sospettati di collaborare con la Resistenza e i partigiani.

L’elenco delle torture è terribile e c’è chi racconta che in certi periodi i genovesi evitavano di passare per la zona per le grida che si sentivano arrivare sin dalle segrete, costruite in cemento armato e capaci di resistere ai bombardamenti da tanto erano (e sono) sicure.

Oggi, quei luoghi costituiscono il “Museo della Resistenza Europea“ e purtroppo solo occasionalmente possono essere visitati con speciali guide.

Eppure sono tanti i genovesi che non sono ancora scesi lungo la stretta e soffocante scalinata che scende nel sottosuolo passando dalla sala mensa della Casa dello Studente. Una discesa agli abissi della mente umana e all’orrore nazi-fascista che poco ha di diverso con i più tristemente noti “Campi di concentramento”.

Un luogo “riscoperto” solo negli anni 70 quando alcuni studenti che conoscevano il “segreto” dei sotterranei del luogo che frequentavano per motivi di studio, decisero di demolire i muri costruiti per impedire l’accesso e, nel contempo, nascondere la vergogna cui può arrivare l’ideologia politica e la brutalità umana.

Un modo per ridare voce alle decine e decine di persone che vennero rinchiuse e torturate con modalità che si fa fatica a raccontare.

Persone comuni come Anna Ponte, classe 1919, che venne catturata dai nazi-fascisti nella zona di Capanne di Marcarolo perché accusata di aver portato “un cestino di tagliatelle” ai partigiani. La donna venne torturata per 59 giorni per cercare di farle rivelare tutto ciò che sapeva sui Partigiani e sui luoghi dove si nascondevano.

Anna Ponte raccontò di aver passato 5 giorni, costretta a restare in piedi, senza scarpe, nel gelo dell’umidità di una stanza sotterranea larga un metro per un metro, ancora oggi visibile e visitabile alla Casa dello Studente di corso Gastaldi.

Nelle stanze segrete furono rinchiusi i partigiani che venivano poi fucilati, le persone accusate averli aiutati anche solo fornendo cibo ed un riparo a ragazzi infreddoliti ed affamati ma anche tantissime persone vittima di delazioni o di accuse inventate che spesso portavano alla morte.

“Qui sotto si torturava con la corrente elettrica – raccontano al centro di documentazione “Logos” che si occupa di custodire la memoria delle segrete – o piegando la schiena alle vittime su un tavolaccio posto nel mezzo di una delle sale. E raramente si uccideva, perché i morti non parlano”.

Le segrete della Casa dello Studente aprono al pubblico nelle ricorrenze del 25 aprile ma anche in occasione di particolari eventi o visite per gli studenti.

In molti pensano che un simile patrimonio storico meriterebbe una maggiore attenzione e conoscenza. In altri paesi rappresenterebbero una meta turistica come altre, a favore di chi visita i luoghi anche per le pagine più brutte della loro storia e per rafforzare la Memoria di orrori che non si vorrebbero mai più rivivere.

Per informazioni: centrodocumentazionelogos@gmail.com / cell. 3891520260

