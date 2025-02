Genova – Dopo l’uomo di 62 anni deceduto nel supermercato Basko di Molassana un’altra tregedia si è consumata alla fermata degli autobus di fronte alla stazione Brignole, intorno alle 11.

Un 48enne si è sentito male per cause ancora da accertare e si è accasciato a terra morendo poco dopo.

Subito le persone presenti alla scena hanno cercato di soccorrere la persona che si è sentita male mentre altre persone chiamavano il 118 per chiedere l’invio di una ambulanza.

Sul posto, però ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso. Ogni tentativo di rianimazione è rimasto senza esito.

Sul posto anche un gran numero di auto della polizia, al punto che in un primo tempo si era diffusa la notizia di un delitto poi smentita.

L’uomo è stato probabilmente stroncato da un infarto ma saranno le perizie medico-legali ad accertare le cause del decesso.

