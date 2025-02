Camogli (Genova) – Una escursionista è stata morsa da un cane ed è caduta in un dirupo nel tentativo di salvare il proprio animale aggredito da un grosso cane lasciato libero sul sentiero nonostante i divieti. Ha rischiato grosso la donna soccorsa oggi dai vigili del fuoco e dagli uomini del Soccorso Alpino intervenuti lungo il ripido sentiero che sale alla località Semaforo Nuovo, sul Monte di Portofino.

La donna ha visto un grosso cane libero che si avventava sul suo cagnolino e si è frapposta per cercare di salvarlo. Nella colluttazione la donna è stata morsa ed è scivolata in un dirupo rischiando di cadere sulle rocce sottostanti.

Fortunatamente la sua caduta è stata fermata dai cespugli e gli alberi e la donna è rimasta dolorante sino all’arrivo dei soccorsi, chiamati dai compagni di escursione con il numero di emergenza 112.

La disavventura si è conclusa con alcuni punti di sutura alla mano e con un brutto spavento ma, ancora una volta, animali lasciati liberi sui sentieri, nonostante i divieti perentori, hanno causato un’aggressione che poteva avere ben altre conseguenze.

Gli escursionisti chiedono da tempo controlli severi e robuste sanzioni per chi viola le regole del Parco portando cani liberi.

(foto di Archivio)

