Chiavari (Genova) – Lunedì mattina di caos lungo le strade di Chiavari dove si sono registrati due incidenti. Il primo ha visto coinvolte due auto ed è accaduto nei pressi di via Piacenza. Il bilancio è di tre persone rimaste ferite, tutte trasportate in codice giallo all’ospedale di Lavagna. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine.

Il secondo, invece, si è verificato in corso Montevideo. Qui un pedone che stava attraversando la strada è stato travolto da uno scooter. Fortunatamente, non è rimasto ferito in maniera grave ed è stato trasportato in codice verde – quello di bassa gravità – all’ospedale di Lavagna. Anche in questo caso, sul luogo dell’accaduto sono giunte le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.