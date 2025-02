Chiavari – Ancora un’auto ribaltata sulle strade della Liguria. Questa volta è successo a Chiavari dove, nel tardo pomeriggio di ieri il conducente di una autovettura che percorreva la via Aurelia ha perso il controllo del veicolo ed ha finito la corsa su un fianco.

I Vigili del Fuoco di Chiavari giunti sul posto, hanno provveduto a stabilizzare il veicolo, bloccare la porta in posizione aperta e grazie ad una sega alternativa, rimuovere il parabrezza per estrarre i due occupanti rimasti bloccati nell’abitacolo.

Le persone sono state poi affidate alle cure del personale paramedico del 118.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentite tutte le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo.

In corso la ricostruzione dell’incidente da parte delle forze dell’ordine.

