Genova -I giardini pubblici intitolati a Nilde Iotti, tra via Bainsizza e via Bottini, a Sturla, sono chiusi da giorni e nessuno sa il perché.

Arriva dal levante genovese la segnalazione di un gruppo di residenti che si domanda cosa stia succedendo all’interno del piccolo e frequentatissimo parco. Da una decina di giorni i giardini sono chiusi con i cancelli serrati e l’unico messaggio presente “avvisa” che l’area verde non è accessibile causa “motivi di sicurezza”.

Inizialmente si era pensato che si trattasse della chiusura per l’allerta vento ma l’emergenza risale a parecchi giorni fa e comunque non è in vigore da tempo e il parco resta chiuso con il disappunto di chi li frequenta per far giocare i bambini o anche solo per leggere il giornale seduto su una panchina al sole.

Altre voci parlano di un muraglione che sarebbe a rischio crollo nella parte alta dei giardini.

“Non sappiamo nulla di preciso – spiegano i segnalatori – I giorni passano e, come al solito, nessuno si prende la briga di informare i Cittadini di quello che succede”.

Se vi siano pericoli o se qualcuno si sia semplicemente dimenticato di riaprire i giardini dopo l’emergenza non è dato sapere. Intanto chi abita nella zona attende sconsolato – ma anche sempre più arrabbiato – che qualcuno si decida a riaprire il parco o a scrivere nero su bianco cosa sta accadendo.

Diverso invece il discorso per quanto riguarda un eventuale pericolo crollo.

“Se l’emergenza è quella – si domandano i residenti – perché non scriverlo a chiare lettere? E comunque il muraglione di cui si parla non minaccia tutto il parco ma solo una parte. Basterebbe transennare quella parte e lasciare il resto alla libera fruizione mentre si trovano i soldi per fare i lavori di messa in sicurezza”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0