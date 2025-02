Varazze (Savona) – Grave incidente, questa sera, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia dove alcune autovetture si sono scontrate per cause ancora da accertare nel tratto compreso tra Varazze e Celle.

Nella collisione una delle vetture ha finito la sua corsa sul tetto.

Il guidatore è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo.

I Vigili del Fuoco, giunti da Varazze, hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area e collaborato nella rimozione del mezzo.

Autostrada chiusa il tempo necessario alle operazioni di soccorso.