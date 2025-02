Savona – Ancora una aggressione ai danni di un autista del trasporto pubblico TPL. Questa volta è avvenuto nella centralissima piazza del Popolo dove, intorno alle 19 di ieri, un uomo si è scagliato contro il conducente per cause ancora da accertare.

L’autista si è fermato ed ha allertato le forze dell’ordine e tra i due è scoppiata una colluttazione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che sono salute sul mezzo e soccorso il conducente e identificato il suo aggressore che verrà denunciato.

Sul posto anche una ambulanza della Croce d’Oro Mare ma l’autista del mezzo pubblico non ha voluto recarsi in ospedale ed è stato medicato sul posto.

Cresce la preoccupazione dei sindacati per la raffica di aggressioni al personale viaggiante sulle linee del servizio di trasporto pubblico e la richiesta di maggiori controlli e di isolare il conducente nel mezzo, rispetto ai passeggeri proprio per evitare aggressioni.