La Liguria piange Bacci Cavassa, 94 anni, marito di Mina Novella, tra le fondatrici della celebre azienda di Sori, leader nella produzione della pasta fresca e del pesto genovese, conosciuta ed apprezzata in tutta Italia e all’estero.

Non tutti sanno invece che fu proprio Bacci Cavassa, negli anni 70 ad inventare e realizzare la prima macchina per la produzione delle amatissime trofie e a dare la spinta iniziale per la costruzione di un piccolo impero fondato sulla pasta fresca.

Lutto a Sori dove Bacci Cavassa lascia tre figli e dove, domani mattina, alle 10,30 verranno celebrati i funerali, nella chiesa di Santa Margherita.

A dare per primo la triste notizia il giornalista Mauro Boccaccio, ex capo ufficio stampa della Regione Liguria e grande conoscitore delle eccellenze eno-gastronomiche della Liguria.

Nel 2023 il Pastificio Novella aveva festeggiato i 120 anni dalla fondazione

