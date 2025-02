Una nuova forte perturbazione interessa la Liguria dalla scorsa notte portando nuvole e precipitazioni in gran parte della regione che potranno diventare nevicate anche a quote molto basse soprattutto nell’interno. Piogge sparse e vento forte lungo la fascia costiera.

Temperature in drastica riduzione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 8 Febbraio 2025

Su tutta la Liguria condizioni di tempo perturbato. Risalita di nuclei piovosi dal mare in mattinata verso le coste; nevicate moderate fino ai fondovalle dei versanti padani centro-occidentali ed oltre i 600-700 metri tra Val Trebbia e Aveto.

In giornata intensificazione dei fenomeni con piogge a carattere continuo lungo le coste e nevicate anche consistenti fino ai fondovalle dei versanti padani centro-occidentali, oltre gli 800 metri tra Val Trebbia e Aveto, in salita fino a 1000 metri in tarda serata.

Possibili accumuli attorno a 40-50 cm nel gruppo Reixa-Beigua-Faiallo ed il Colle del Melogno.

Venti forti da nord su Genova e Savona con ulteriori rinforzi sui valichi, allo sbocco delle vallate e negli spazi aperti. Moderati tra est e nord-est a levante.

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo per onda corta da nord-est.

Temperature in ulteriore diminuzione

Sulla costa temperature minime tra +4°C/+8°C e massime tra +6°C/+11°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/-1°C e massime tra -1°C/+4°C

