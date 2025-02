Tiglieto (Genova) – Ha perso il controllo del pullman della linea di trasporto pubblico extraurbano di AMT che stava guidando sulla strada innevata ed è finito fuori strada. Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incidente avvenuto questo pomeriggio sulla strada che collega Urbe e Tiglieto, nella zona del Beigua, nel ponente genovese. Il mezzo era vuoto al momento dell’incidente che non ha avuto particolari conseguenze se non il blocco temporaneo del traffico per far intervenire i vigili del fuoco per rimuoverlo.

Forte lo spavento per il conducente ma la gestione della situazione è stata ottima visto che non riuscendo a controllare il mezzo che stava scivolando, non ci sono stati impatti o forti colpi ma solo una scivolata fino ad arrestare la marcia.

Dalle prime informazioni il mezzo non aveva le catene montate ma non si sa se avese invece gli pneumatici invernali che possono sostituire le catene in situazioni nelle quali la strada è appena imbiancata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri e il mezzo è stato spostato ma sarà necessario attendere l’intervento della gru dei pompieri per sollevarlo e spostarlo e io mezzo non può operare in presenza di una coltre di neve scivolosa.

