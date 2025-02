Genova – Si è recato a “fare la spesa” all’iperCoop Aquilone di Bolzaneto ma è stato notato mentre nascondeva diverse bottiglie di olio nello zaino e cercava di uscire con merce non pagata per oltre 150 euro. Un 27enne italiano è stato così fermato dagli addetti alla sorveglianza che lo hanno invitato a restituire il bottino ma lui, invece di eseguire ha iniziato ad inveire e ad aggredire i sorveglianti sino a minacciarli di morte tentando la fuga.

Uno degli operatori è stato spintonato e gettato a terra mentre gli altri chiamavano la polizia.

Gli agenti intervenuti tempestivamente lo hanno intercettato e bloccato al di fuori del centro commerciale, trovandolo ancora in possesso della refurtiva, subito riconsegnata al direttore del supermercato.

L’uomo, soggetto conosciuto dagli operatori poiché responsabile di numerosi furti commessi in attività commerciali della zona, è stato arrestato.

