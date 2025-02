Ventimiglia (Imperia) – Molta paura, danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito nel rogo, divampato nella notte sul tetto di una casa di due piani, in frazione Latte nell’entroterra di Ventimiglia, nell’imperiese. I proprietari si sono accorti del forte odore di bruciato ed hanno chiamato i vigili del fuoco. Le fiamme erano però già estese ad una porzione molto grande del tetto che ha subito danni molto gravi.

Fortunatamente tutti gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo e non si registrano feriti o intossicati ma la situazione è grave perché lo stesso edificio era stato interessato da un altro rogo e i lavori per il ripristino erano stati rinviati per il maltempo. Il nuovo rogo potrebbe rendere ancora più complessa l’operazione di recupero dell’edificio.

Ancora una volta il principale “indiziato” per la causa del rogo è la canna fumaria. Gli esperti ricordano che deve essere ripulita con costanza perché si possono depositare dei resti incombusti che possono prendere fuoco ad alte temperature, attivando incendi in tetti e sotto tetti.

(foto di Archivio)

