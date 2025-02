Genova – Non ce l’ha fatta la bambina di appena 40 giorni arrivata all’ospedale Gaslini in condizioni disperate, dopo aver avuto un malore nella sua abitazione a Prati di Mezzanego, nell’entroterra genovese.

La piccola è deceduta dopo aver lottato per tre giorni tra la vita e la morte, aiutata per quanto possibile dai medici dell’ospedale eccellenza pediatrica della Liguria.

Sarà l’autopsia, disposta dal magistrato che segue il caso, come è prassi in questi casi, a stabilire con certezza cosa abbia causato il malore fatale alla piccola e se poteva essere salvata con altro tipo di cure.

La bambina sarebbe stata vittima di un rigurgito mentre veniva allattata e i genitori l’hanno vista peggiorare rapidamente sino a perdere conoscenza ed infine avere un arresto cardiaco. I soccorsi del 118 hanno rianimato la piccola e poi il trasferimento al Gaslini ma in condizioni già molto critiche.

I medici hanno tentato in ogni modo di salvarla ma senza purtroppo riuscirci.

