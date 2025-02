Genova – La piscina Mameli di Voltri aprirà entro marzo. A prometterlo il Gruppo Sportivo Aragno che si è aggiudicato il bando di gestione dell’impianto che da mesi è stato ultimato ma ancora non ha aperto, nello sconcerto e tra le polemiche dei Voltre che attendono da anni la “loro” piscina.

La promessa è chiara: arredi in arrivo nel giro di un mese e vasca piena già questa settimana. Poi verrà eseguito il collaudo (che mancava) e infine la tanto attesa apertura, prevista per metà marzo ma, scaramanticamente, si preferisce parlare di “entro marzo”.

La gestione dovrebbe essere la stessa che già segue il centro sportivo dei Delfini di Prà e in arrivo dovrebbero esserci anche una trentina di nuove assunzioni, tra personale interno, istruttori di nuoto e gestione vera e propria.

Se non interverranno ricorsi da parte degli altri partecipanti al bando del Comune per la gestione, l’impianto dovrebbe aprire a breve e colmare finalmente il “buco” lasciato da anni di lavori per la ricostruzione dell’impianto e della misteriosa attesa prima dell’apertura e che certamente ha fatto perdere la pazienza ai tanti Voltresi appassionati di nuoto e pallanuoto che attendono da anni di poter tornare nella “loro” vasca, seppur gestita dai non proprio amatissimi “Praini”. La rivalità campanilistica non verrà cancellata facilmente visto che la vecchia piscina ha rappresentato per decenni la storia del nuoto e della pallanuoto voltrese con il nome Mameli, simbolo di generazioni e generazioni di nuotatori e pallanuotisti.

Tra le “sorprese” in arrivo anche la gestione dei tremila metri quadri di spiaggia (ora libera) con sdraio ed ombrelloni ed un nuovo Bar che dovrebbe essere dato in gestione a breve.

L’ultimo tratto di spiaggia libera del Ponente genovese, quindi, dovrebbe cambiare volto a partire dalla prossima estate.

Sempre che venga risolto il problema della passeggiata Bruzzone, sul lungomare, ormai bisognosa di un intervento decisivo e importante, per non ritrovarsi con nuovi danni ad ogni mareggiata.