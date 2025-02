Sanremo (Imperia) – Restano gravi, all’ospedale Borea di Sanremo, le condizioni dell’uomo di 50 anni che ieri sera è stato travolto da uno scooter mentre attraversava la strada in via Feraldi.

Il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote ha raccontato di essersi visto il pedone davanti che attraversava sulle strisce ma con il semaforo per lui rosso e di non aver potuto frenare in tempo.

L’uomo è stato sbalzato a terra ed ha colpito con la testa l’asfalto perdendo rapidamente conoscenza.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine.

Il ferito è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso mentre le forze dell’ordine hanno raccolto gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

In particolare le riprese di alcune telecamere potrebbero confermare o meno la ricostruzione iniziale ed eventuali testimoni sono invitati a presentarsi alla polizia locale.

Il ragazzo di 19 anni che guidava lo scooter è sotto choc per quanto avvenuto.