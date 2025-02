Andora (Savona) – Un tentativo di truffa con la tecnica del finto incidente è stato sventato in mattinata grazie all’intervento dei carabinieri. Nelle prime ore della giornata, una donna di 80 anni avrebbe ricevuto la chiamata da parte di un giovane che, fingendosi un carabiniere, le ha comunicato che suo figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che sarebbero serviti 8mila euro per evitare conseguenze legali.

Fortunatamente, il figlio della donna in quel momento si trovava proprio all’interno dell’abitazione e, intuendo il pericolo, ha allertato i carabinieri.

I militari sono giunti sul posto e hanno atteso l’arrivo del malvivente. Una volta arrivato, il giovane di 22 anni è stato immediatamente fermato e denunciato.

Sono state avviate le indagini per capire se il 22enne abbia agito da solo oppure se insieme a lui ci fossero dei complici.

