Genova – Ancora guerra di battute per l’avvio di campagna elettorale tra centro destra e centro sinistra per la carica di sindaco della città.

Dopo l’ironia del presidente della Regione Liguria sulla residenza di Silvia Salis, candidata in pectore del centro sinistra e l’accusa di non essere residente nel capoluogo ligure, arriva la risposta di Gianni Pastorino, capogruppo Andrea Orlando Presidente in Regione ed esponente di Linea Condivisa, e Filippo Bruzzone, capogruppo Lista Rosso Verde in Comune ed esponente di Linea Condivisa.

“Disponibili a fare un corso per Bucci su Google Maps così scopre che Quinto è un quartiere di Genova – rispondono – Il livello della destra è sempre più basso”

“Colpisce come, a corto di argomenti, la destra ricorra a battute degne di una chat tra adolescenti per attaccare l’avversaria politica. Eppure Bucci dovrebbe ricordare che faceva campagna elettorale per Giovanni Toti, lo stesso che pensava che Novi Ligure fosse in Liguria. D’altronde La destra non si smentisce offrendo fake news e atteggiamenti irrispettosi.”

Secondo Pastorino e Bruzzone, poi, “fino a ieri il presidente della Regione si vantava di aver nominato Silvia Salis ambasciatrice di Genova nel mondo. Quindi sapeva benissimo che la candidata del campo progressista ha la residenza a Genova. Così come sa perfettamente che suo figlio frequenta un asilo genovese. Dimenticanza o menzogna? Visto il tenore della destra, scommetteremmo sulla seconda”.

Nella nota diffusa dai rappresentanti di centro-sinistra si legge anche che “dato che siamo sempre disponibili ad aiutare chi è in difficoltà, offriamo a Bucci un corso accelerato di geografia e di utilizzo delle app di base, così magari scoprirà che Quinto è un quartiere di Genova e non una frazione di Bogliasco”.

Secondo Pastorino e Bruzzone sembra, invece, che “il duo Bucci-Piciocchi sia più preoccupato della candidatura di Salis. Forse perché ha un profilo forte e una presenza rilevante. D’altra parte, chi conosceva il signor Bucci quando si è candidato a sindaco di Genova per la prima volta? Lo stesso Bucci si è definito più volte manager di successo al di fuori dei confini nazionali. Chi lo conosceva a Genova? Nel caso specifico, Salis è vicepresidente vicario del Coni e non abbiamo dubbi che sia ben conosciuta in molti ambienti in cui si praticano sport e socialità”.

La nota, diffusa nel pomeriggio ricorda anche che “prima si ironizzava sulla mancanza di candidato, ora che c’è una candidata del centrosinistra perché non discutiamo del futuro della città? Speriamo di poter finalmente parlare di cose serie: trasporti, rifiuti, lavoro, ambiente, sociale, partecipazione e manutenzioni. Perché, a differenza loro, noi abbiamo a cuore la città. Perché, alla fine, gli elettori saranno chiamati a scegliere sui temi e sulla visione della città, su quello fatto in passato e sul futuro, non su sterili polemiche”.

