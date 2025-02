Genova – Perchè la AI ha bisogno degli Umani? Se lo domandano gli organizzatori dell’incontro sull’Intelligenza Artificiale e sul suo impatto sul lavoro che si terrà domani, martedì 18 febbraio, a partire dalle ore 17, presso la sede di Confindustria Genova, in via San Vincenzo. Un incontro destinato a fornire un punto di vista “diverso” sull’impatto che la AI avrà sul lavoro e sulle attività imprenditoriali della Liguria come nel resto del mondo.

A fornirlo esperti del settore e imprenditori che stanno già lavorando con le nuove tecnologie.

“Hanno bisogno di noi umani, le macchine di AI – si legge nella presentazione dell’evento – In particolare quelle di intelligenza generativa di cui tanto si parla. Ma hanno bisogno soprattutto del talento e del coraggio degli imprenditori, dei manager, degli scrittori, degli scienziati, dei creativi. Un incontro molto pratico, con esempi concreti fatti da chi questi software li usa da tempo, per comprendere due temi cruciali nell’uso di queste macchine non deterministiche (che non pensano ma calcolano probabilità): – sono strumenti che fanno solo quello che noi chiediamo; – se non abbiamo idea di dove vogliamo andare, continueremo a non arrivarci (ma lo faremo molto, molto velocemente). Perché con l’AI conta saper porre domande, che per queste macchine si chiamano Prompt. E se non siamo in grado di decidere che risposta vogliamo, l’AI non ce la darà. Quindi, attraverso esempi di Prompt Design, torna fondamentale sviluppare le strategie che portano alle Idee Nuove, tipiche di imprenditori e Manager. Perché per l’Intelligenza Artificiale vale quello che Albert Einstein sosteneva con forza: la risposta è sempre nella domanda. Ogni risposta, ogni idea nuova, ogni nuova performance, è solo nelle domande che noi sapremo porre alla Ai. Non il contrario”.

Questo il programma del’evento:

ore 17.00/19.00 – Saluti Istituzionali – Fabrizio Ferrari Vicepresidente Confindustria Genova

con delega alla Transizione Tecnologica

Introduzione

“Non l’hanno vista arrivare, l’AI” Cristiana Solinas Creative – strategist Paroledavendere

Interventi:

“AI e comunicazione:gli imprenditori sono meglio dei robot”

Pasquale Diaferia – Creative Chairman Special Team

“Non è l’Inferno. Non è il Paradiso”

Domenico Stigliani – CEO Manava plus

“Intelligenza Artificiale al servizio della sanità”

Matteo Cirigliano – Project Manager Liguria Digitale

La partecipazione all’evento è libera.

Per iscriversi è necessario registrarsi al seguente link: https://www.confindustria.ge.it/contenuto/perch-lai-ha-bisogno-degli-umani-12298