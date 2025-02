Savona – Saranno le verifiche della Capitaneria di Porto a stabilire l’origine e la gravità delle “anomalie” registrate nelle operazioni di scarico del “crude oil” da una motonave nella giornata del 14 febbraio scorso presso il campo boe SARPOM e che ha fatto scattare il blocco dell’operazione.

Lo segnala una nota della Capitaneria che dice che il personale specializzato, che sovrintendeva tali operazioni, ha constatato alcune anomalie – da accertare – nelle procedure di discarica decidendo, di concerto con questa Capitaneria di porto, per motivi precauzionali, l’interruzione delle stesse”

“La Capitaneria – prosegue la nota – ha attuato, nell’immediatezza, le procedure previste dai Piani antinquinamento e antincendio portuali. Non sono stati registrati sversamenti né danni a persone.

Sono attualmente in corso accertamenti tecnici a bordo dell’unità in questione

volti a verificare l’origine di tali anomalie e ad eliminare le stesse per il prosieguo delle

operazioni in sicurezza.

