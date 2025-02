Genova – Il servizio della funicolare Zecca-Righi è stato sospeso intorno alla metà della mattinata di oggi, martedì 18 febbraio, a causa di un problema tecnico. Sono in corso i rilievi per riportare la situazione alla normalità e per risolvere il guasto, ma al momento non si conoscono quelli che sono i tempi di ripristino del servizio. In attesa della ripartenza della funicolare, è attivo il bus sostitutivo.

Inoltre, si segnala anche la temporanea chiusura dell’ascensore di Quezzi: anche in questo caso, la sospensione è dovuta a motivi tecnici.

Infine, si ricorda come nelle serate di oggi e di domani la metropolitana sospenderà con anticipo il proprio servizio: le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 da quella di Brignole.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0